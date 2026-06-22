Compiègne agit pour les écoles face à la canicule

Face à l’épisode de fortes chaleurs annoncé pour les prochains jours, la Ville de Compiègne, après échanges avec l’Éducation nationale, a décidé de mettre en œuvre un dispositif exceptionnel afin de garantir la sécurité, la santé et le bien-être des enfants accueillis dans les écoles publiques.

Ainsi, une cellule de coordination associant les services de la Ville, «les directions d’école et l’Éducation nationale a permis d’adapter rapidement l’organisation scolaire aux conditions climatiques attendues», explique la Ville de Compiègne.

Il a donc décidé de maintenir les enseignements le matin et de suspendre les cours l’après-midi durant les journées les plus exposées à la chaleur soit à ce stade lundi 22 et mardi 23 juin. Les enfants dont les familles ne disposent pas de solution de garde pourront être accueillis dans deux bâtiments municipaux mieux adaptés aux températures élevées : Le Centre de Rencontres de la Victoire et le Ziquodrome espace Eric Winnebroot jusqu’à 18h30.

La restauration scolaire sera intégralement maintenue afin d’assurer la continuité du service public dans les meilleures conditions. «Face à des épisodes climatiques de plus en plus fréquents et intenses, notre responsabilité est d’anticiper et de protéger. La Ville a fait le choix d’agir rapidement et de mobiliser tous les moyens nécessaires afin de garantir la sécurité des enfants, tout en apportant des solutions concrètes aux familles», explique encore la Ville de Compiègne.

Un plan global

Ces décisions s’inscrivent dans une démarche plus large d’adaptation du patrimoine scolaire aux évolutions climatiques. La Ville a ainsi engagé un plan "Confort thermique" de 1,2 million d’euros sur deux ans, destiné à améliorer durablement les conditions d’accueil dans les écoles grâce notamment à l’installation d’équipements de protection solaire, de systèmes de climatiseurs et au renforcement de la végétalisation dans les cours d’école.

«La Ville poursuit l’amélioration du confort thermique de l’ensemble de ses bâtiments municipaux et mène depuis de nombreuses années une politique active de végétalisation, avec la plantation régulière d’arbres qui contribuent à créer des îlots de fraîcheur naturels dans l’espace public», précise la Ville de Compiègne.

