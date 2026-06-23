Vague de chaleur en Europe : les derniers développements

Voici les derniers développements concernant la vague de chaleur qui touche l'Europe :

. La quasi-totalité de l'Espagne en alerte chaleur

La quasi-totalité de l'Espagne a été placée en alerte chaleur mardi et quelques zones de l'Andalousie (sud), du Pays Basque et de Cantabrie dans le nord en alerte rouge signalant un "danger exceptionnel".

Dans le détail, les environs de Cordoue en Andalousie, de Bilbao au Pays Basque et une province de Cantabrie (nord) seront notamment en alerte rouge de 13H00 à 21H00 (11h00 à 19h00 GMT), selon les prévisions de l'agence météorologique espagnole (Aemet) qui prévoit jusqu'à 40°C à l'ombre au Pays Basque.

. Réchauffement: le chef de l'ONU presse le monde d'agir

Le monde doit agir avec "beaucoup plus d'urgence" pour limiter le réchauffement du climat, a dit mardi le chef de l'ONU Antonio Guterres, visant tout particulièrement les patrons des grands entreprises d'intelligence artificielle.

"Nous ne pouvons pas miser davantage sur un système fondé sur les combustibles fossiles qui alimente à la fois la crise climatique et la crise énergétique", a affirmé le dirigeant dans un discours prononcé à l'occasion d'une conférence à Londres consacrée au climat.

"Fini les coûts cachés. Fini de faire porter le fardeau à ceux qui sont le moins à même de le supporter. Il est temps de dire toute la vérité. Si l'IA doit contribuer à bâtir un avenir meilleur, elle doit faire preuve d'honnêteté quant à ce qu'elle nous coûte aujourd'hui", a-t-il dit.

. Alerte rouge dans 15 villes d'Italie

Le ministère italien de la Santé a décrété mardi une alerte canicule rouge dans 15 villes, dont Rome et Milan, et a indiqué que ce nombre passerait à 16 mercredi. En cas d'alerte rouge - niveau le plus élevé - le ministère recommande de manger léger, de rester à l'intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée et de s'asperger d'eau fraîche.

. Une centrale nucléaire à l'arrêt en France

La centrale nucléaire française de Golfech (sud-ouest) a été mise à l'arrêt lundi soir, l'exploitant EDF anticipant mardi une montée à 28°C de la température des eaux de la Garonne, utilisées pour refroidir les réacteurs. L'activité des centrales est encadrée par des seuils d'échauffement de ces cours d'eau à ne pas dépasser, pour protéger la faune et la flore.

. Une "vingtaine de décès" par noyade en France depuis le début du weekend

La ministre française des Sports et de la Jeunesse Marina Ferrari a fait état mardi d'"une vingtaine de décès" par noyade "depuis le début du weekend", appelant à respecter les règles de sécurité.

Disant comprendre le besoin "de se rafraîchir" et "d'accéder à l'eau", elle a plaidé pour "vraiment respecter les zones qui sont surveillées, on voit par exemple des jeunes qui sont dans des canaux, il faut faire très attention aux points où on va prendre l'eau".

. Des noyades aussi en Allemagne

La canicule a accru le nombre de noyades accidentelles en Allemagne avec cinq décès au cours du week-end, selon la police. Deux hommes de 20 et 22 ans se sont noyés dans des lacs en Bavière et une femme de 79 ans dans la mer Baltique. Deux autres personnes se sont noyées dans des lacs au Brandenbourg et en Rhénanie du Nord-Westphalie.

. 90% de la population française affectée par la canicule mardi

Quelque 38,8 millions de personnes habitent dans les 54 départements placés en vigilance rouge canicule mardi, selon un décompte lundi de l'AFP à partir des estimations de population et du dernier bulletin de Météo-France, et plus de 90% de la population française seront sous vigilance orange ou rouge.

. La température moyenne en France a battu lundi un record pour le mois de juin

La température moyenne en France a battu lundi un record pour le mois de juin, à 29,2°C, ont annoncés les services météorologiques.

. Alerte canicule exceptionnelle au Royaume-Uni

Le service météorologique britannique a émis une alerte canicule de niveau maximal pour mercredi et jeudi concernant certaines régions du centre et du sud de l'Angleterre, alors que la Grande-Bretagne se prépare à affronter une vague de chaleur qui touche l'Europe. A certains endroits, les températures à l'ombre pourraient atteindre jusqu'à 40°C.

. Le changement climatique a aggravé de 2 à 4°C la canicule

La vague de chaleur caniculaire qui frappe la France et une partie de l'Europe depuis plusieurs jours est "fortement aggravée par le changement climatique d'origine humaine", sans lequel les températures subies actuellement auraient été 2 à 4ºC plus fraîches, indique lundi une étude scientifique.

. Le centre et le nord du Portugal touchés

Des régions du centre et du nord du Portugal risquent de connaître des températures "proches des records enregistrés précédemment", tandis qu'ailleurs, les températures seraient supérieures à la moyenne mais "relativement habituelles", a indiqué l'agence météorologique IPMA. Trois districts du nord du pays ont été placés en alerte orange jusqu'à mardi, a précisé Meteo Portugal.

. Des records de température redoutés en Belgique

En Belgique, les températures devraient être "les plus élevées jamais enregistrées" au cours de la semaine à venir, a averti David Dehenauw, un responsable à l'Institut royal de météorologie (IRM). Les autorités françaises et belges ont également annulé ou réduit les services ferroviaires par crainte que des pannes n'entraînent des embouteillages et des retards.