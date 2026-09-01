Véhicule électrique, hybride, à hydrogène: quelles différences ?

Les véhicules 100% électriques représentent une part croissante du marché automobile dans le neuf, même s'ils restent peu répandus. Quelles sont leurs principales différences avec d'autres types de véhicules moins polluants, comme les voitures à hydrogène ou les hybrides rechargeables ?

- Le 100% électrique -

Le véhicule électrique à batterie contient un moteur électrique alimenté par une batterie rechargeable depuis une source d'alimentation extérieure.

Silenceux, le moteur n'émet ni gaz à effet de serre ni particules fines et en France, selon les pouvoirs publics, le bilan environnemental d'une voiture électrique, sur l'ensemble de son cycle de vie, est environ cinq fois inférieur à celui d'une voiture thermique.

L'autonomie moyenne atteint aujourd'hui environ 400 km en conditions réelles d'utilisation (avec l'influence de la conduite, de la température extérieure et de l'usage des équipements par exemple).

La France, qui vise 400.000 points de recharge ouverts au public d'ici 2030, a franchi en juillet le cap des 200.000 points installés (avec près de 15.000 nouveaux points depuis le début de l’année).

Plus chères à l'achat que les voitures thermiques (42.700 euros en moyenne en 2026 selon l'ONG Transport et environnement, T&E), les électriques sont moins coûteuses à l'usage grâce à un entretien réduit et un coût de l'électricité inférieur à ceux des carburants (moins de trois euros pour 100 kilomètres pour une recharge à domicile ou au bureau, selon le ministère de la Transition Ecologique).

Le temps de charge varie selon les installations: de 20 à 40 minutes sur une borne rapide, il peut atteindre cinq à dix heures à domicile selon l'installation (prise renforcée ou borne de recharge).

L'électrique à hydrogène

Un véhicule électrique à hydrogène fonctionne avec une pile à combustible qui convertit l'hydrogène en électricité pour alimenter le moteur électrique.

L'hydrogène gazeux sous pression est stocké dans un réservoir. En plus de l'électricité, sa rencontre avec l'oxygène de l'air ambiant dans la pile ne produit que de la vapeur d'eau.

L'autonomie est comparable à celle des véhicules classiques à combustibles fossiles et la recharge est rapide, comme pour un plein d'essence.

Mais le réseau est encore limité, avec une cinquantaine de stations et une "zone blanche" dans le Sud-Ouest de la France.

Par ailleurs la production d'hydrogène peut elle-même être polluante lorsqu'il est produit à partir d'énergies fossiles (gaz ou charbon) plutôt qu'en utilisant des énergies renouvelables.

L'hybride rechargeable

Un véhicule hybride rechargeable combine un moteur thermique (essence ou diesel), un moteur électrique et une petite batterie.

Une voiture hybride rechargeable peut rouler en mode 100% électrique (à basse vitesse, entre 40 et 100 kilomètres), en mode thermique (sur les longs trajets), ou en mode hybride (les deux combinés).

En mode électrique, elle permet de rouler en ville sans émission de CO2 et son autonomie suffit pour de nombreux trajets quotidiens.

Le moteur thermique prend le relais automatiquement quand la batterie est vide.

Dans la plupart des cas la batterie peut se recharger automatiquement pendant la conduite lors des freinages, lors des phases en mode thermique. La recharge sur secteur (sur une prise classique ou certains types de bornes) dure généralement quelques heures.

Les hybrides rechargeables sont plus vertueuses que les modèles thermiques si elles sont rechargées quotidiennement. Mais elles continuent d'émettre du CO2 lorsqu'elles utilisent leur moteur thermique. Sans recharge régulière, même les trajets susceptibles d'être effectués grâce au moteur électrique deviennent sources d'émissions de gaz à effet de serre puisque le poids de la batterie vide inutilisée est responsable d'une surconsommation de carburant.

A l'inverse, dans les hybrides non rechargeables (aussi appelés hybrides simples ou hybrides autorechargeables), le moteur électrique se recharge lors des phases de freinage et de décélération et il n'est là que pour assister et optimiser le moteur thermique. Le principal avantage est de réduire la consommation de caburant.