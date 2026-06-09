Vendeuil-Caply met les métiers de l’archéologie à l’honneur

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le site archéologique de Vendeuil-Caply ouvrira ses portes au public les samedi 13 et dimanche 14 juin, de 14 h à 18 h. Organisé autour de la découverte des métiers de l’archéologie, l’événement réunira plusieurs acteurs du secteur afin de présenter leurs savoir-faire et leurs méthodes de travail.

Des professionnels réunis autour de leurs disciplines

Le Service départemental d’archéologie de l’Oise, le Musée archéologique de l’Oise, le Centre de recherches archéologiques de la Vallée de l’Oise (CRAVO), le service archéologique municipal de Beauvais et l’Inrap participeront à ces deux journées. Archéologues et spécialistes seront présents pour échanger avec les visiteurs et faire découvrir les différentes facettes de leurs activités.

Plusieurs ateliers et démonstrations sont annoncés, notamment autour de l’archéomaquette, des bacs à fouille, de la topographie, du drone et de la photogrammétrie. Le public pourra également s’initier à la céramologie, à l’archéo-anthropologie, à l’archéozoologie, à la carpologie, à l’étude de l’instrumentum ou encore à la taille du silex et au polissage de haches.

En outre, des visites du chantier de fouilles situé autour du théâtre de Vendeuil-Caply seront proposées à 14 h 30 et à 16 h 30 lors des deux journées. Une chasse au trésor organisée par le musée figure également au programme. Le samedi 13 juin, les visiteurs auront la possibilité de participer à une conférence animée par Marie-Cécile Truc. Ils pourront également découvrir le Musée archéologique de l’Oise et son exposition "Mon précieux ! Parures et bijoux mérovingiens ".



