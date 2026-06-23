Veneque prépare une nouvelle étape de son développement à Beauvais

À Rainvillers, les murs commencent à être trop étroits. Après l'acquisition d'un bâtiment de 500 m² en 2012 puis son extension de 400 m² il y a trois ans, l'entreprise prépare déjà la suite. «Grégory Veneque, le fondateur de l'entreprise, travaille actuellement sur un projet de construction à Beauvais, sur la zone d'activités Novaparc. Nous avons déjà le terrain et nous sommes dans la phase de conception», indique Sébastien Quentin, directeur de l’entreprise.

Le futur bâtiment offrira une surface de 2 000 m². «La parcelle est assez grande pour accueillir une extension. Ce n'est pas notre objectif aujourd'hui, car nous sommes satisfaits de notre taille actuelle, mais cela nous laisse des perspectives», précise le dirigeant. Un choix qui permet également à l'entreprise de conserver son ancrage dans l'Oise, où réside une partie de ses salariés. «Nos équipes viennent de différents secteurs du département et nous intervenons principalement dans les Hauts-de-France ainsi qu'en Normandie».

Une croissance construite pas à pas

Créée en 2007 par Grégory Veneque, l'entreprise s'est progressivement développée sur le marché des équipements techniques destinés aux ouvrages hydrauliques. Lorsque Sébastien Quentin la rejoint en 2009, la société en est encore à ses débuts. «Quand je suis arrivé, nous travaillions dans le garage de Grégory Veneque. Nous étions deux et nous faisions tout nous-mêmes», se souvient-il.

Au fil des recrutements et des chantiers, l'entreprise se structure. «Nous avons toujours voulu grandir à notre rythme et faire les choses correctement. À la base, nous sommes des hommes de terrain. Le management est venu avec le développement de l'entreprise», explique Sébastien Quentin.

Devenu associé en 2020, ce dernier assure aujourd'hui la direction aux côtés du gérant Grégory Veneque. L'entreprise s'appuie sur un conducteur de travaux, un chef d'atelier, plusieurs chefs d’équipe et développe un bureau d'études autour d'un dessinateur. «Nous connaissons les contraintes techniques, les matériaux et les méthodes de réalisation. Cela nous permet de proposer des solutions adaptées aux besoins de nos clients, aussi bien sur le plan technique qu’économique».

Une expertise reconnue dans les infrastructures de l’eau

Parmi ses chantiers en cours figure la future usine de traitement des eaux de Goincourt, près de Beauvais, où les équipes installent les équipements hydrauliques. Elles participent également à la réhabilitation de nombreux réservoirs et châteaux d'eau dans la région. Cette spécialisation constitue la force de l'entreprise. «L'eau potable représente à elle seule près de 80 % de notre activité», précise Sébastien Quentin.

Depuis une dizaine d'années, Veneque a renforcé sa présence sur les marchés publics. «Répondre aux appels d'offres demande beaucoup de rigueur, mais aujourd'hui ces procédures font totalement partie de notre fonctionnement. Nous avons généralement entre dix et douze mois de visibilité sur notre activité», conclut le dirigeant.