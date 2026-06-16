Les travaux engagés au bowl du skatepark Saint-Victor marquent une nouvelle étape dans la valorisation de l'un des équipements sportifs les plus fréquentés de Verdun. Depuis son ouverture, le site s'est progressivement imposé comme un lieu de pratique sportive, mais également comme un espace de sociabilité fréquenté par les jeunes, les familles et les amateurs de sports urbains. La fermeture temporaire du bowl permet aujourd'hui la réalisation d'un projet artistique d'envergure porté par l'artiste Elka, connue pour ses interventions monumentales dans plusieurs villes françaises. L'œuvre recouvrira plus de 1 200 m² et intégrera des compositions graphiques, des portraits et des jeux de perspectives spécialement conçus pour accompagner les formes du skatepark sans nuire à son usage sportif.

Le projet présente également une dimension participative puisque les utilisateurs du skatepark ainsi que l'association La Zintrie ont été associés aux réflexions menées autour de l'évolution du site. Cette transformation s'inscrit dans une démarche plus large de requalification des espaces publics verdunois.

Le street art devient un levier économique pour les collectivités

À l'échelle nationale, les collectivités multiplient les investissements dans l'art urbain pour valoriser leurs espaces publics et soutenir leur attractivité territoriale. Longtemps considéré comme un simple outil d'embellissement, le street art est désormais intégré aux stratégies de développement local aux côtés des équipements culturels traditionnels. Les fresques monumentales contribuent à créer des lieux identifiables, favorisent la fréquentation des quartiers et alimentent de nouveaux flux touristiques, notamment auprès d'un public jeune particulièrement sensible aux expériences visuelles partagées sur les réseaux sociaux.