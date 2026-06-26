Verdun renforce son offre résidentielle avec quatre nouveaux logements

La résidence Jean Bouin a officiellement accueilli quatre nouveaux logements à l’occasion d’une cérémonie d’inauguration et de remise des clés organisée le 22 juin. Réalisée par l’Office Public de l’Habitat de la Meuse en partenariat avec la Ville de Verdun, l’opération vise à développer une offre de logements adaptée aux besoins du territoire tout en accompagnant les parcours résidentiels des habitants. L’événement a réuni plusieurs représentants institutionnels, dont Jérôme Dumont, président du Conseil départemental de la Meuse, Serge Nahant, président de l’OPH de la Meuse, Nathalie Porson, directrice de territoire Lorraine Nord pour Action Logement Services Grand Est, ainsi que Samuel Hazard, maire de Verdun. Les participants ont pu visiter les nouveaux logements et échanger avec les équipes mobilisées autour du projet. Cette réalisation s’inscrit dans la volonté des acteurs locaux de renforcer l’attractivité résidentielle de Verdun, de répondre aux besoins des familles et de favoriser l’installation de nouveaux habitants.

Le logement social face aux défis

Cette opération s’inscrit dans un contexte national où le logement demeure un enjeu économique et territorial majeur. Malgré un ralentissement de la construction neuve observé ces dernières années, les besoins restent importants dans de nombreux territoires. Confrontés à la hausse des coûts de construction, aux contraintes réglementaires et à des conditions de financement plus exigeantes, les organismes HLM et les collectivités locales jouent un rôle déterminant dans le maintien d’une offre accessible. Dans les villes moyennes comme Verdun, ces investissements contribuent non seulement à répondre à la demande résidentielle, mais aussi à soutenir l’attractivité du territoire, à accompagner les dynamiques démographiques et à renforcer les conditions d’accueil de nouveaux actifs.