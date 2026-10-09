Les dizaines de millions de travailleurs des plateformes en Chine (VTC, livraison de repas...) devraient bénéficier de protections sociales renforcées grâce à un projet de réglementation imposant notamment la signature de contrats de travail.

La deuxième économie mondiale comptait 280 millions de travailleurs dits flexibles en 2025, selon un rapport du Centre de recherche sur les nouvelles formes d'emploi en Chine, un groupe de réflexion.

Ces travailleurs bénéficient généralement de peu de protections et effectuent souvent de longues heures pour une rémunération jugée modeste au regard du temps investi.

Un texte rendu public jeudi par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale exige des plateformes internet qui "recrutent, organisent et encadrent des travailleurs" qu'elles reconnaissent formellement cette relation de travail.

Ce projet est soumis à consultation publique jusqu'au 8 novembre mais, comme c'est généralement le cas en Chine, il devrait être adopté sans difficulté. Il doit avoir des conséquences positives pour les livreurs de repas, coursiers et chauffeurs de VTC.

En Chine, le recours aux plateformes numériques est omniprésent. Commander un repas, réserver un VTC ou faire appel à une aide-ménagère ou à un réparateur à domicile fait partie du quotidien de millions de consommateurs.

Le projet de nouvelles règles prévoit d'interdire aux plateformes d'inciter les travailleurs à se déclarer indépendants afin d'échapper à l'obligation de leur proposer un contrat de travail.

Nombre de ces travailleurs sont employés comme indépendants ou via des sous-traitants par les géants du secteur, comme Alibaba et Meituan (livraison de repas) ou Didi (VTC). Uber ou Deliveroo ne sont pas présents sur le marché de Chine continentale.

Certains secteurs comme la livraison de repas sont marqués par une concurrence féroce et de guerres des prix entre plateformes en ligne rivales, au détriment de la rémunération des travailleurs.

Selon les nouvelles règles, les travailleurs des plateformes auront droit au salaire minimum, à une majoration de paie pour le travail les jours fériés et à un "repos approprié".

Les décisions de suspension ou de fermeture de comptes des travailleurs ne pourront plus être prises automatiquement par les algorithmes des plateformes, mais devront faire l'objet d'un examen humain.

En avril, les autorités ont indiqué vouloir renforcer la régulation de l'économie des plateformes en améliorant la protection juridique des travailleurs, avec pour objectif des "améliorations substantielles" des conditions de travail d'ici trois ans.