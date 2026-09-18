Le milliardaire américain Warren Buffett, 96 ans, quitte la présidence du conseil d'administration de son conglomérat Berkshire Hathaway et son fils Howard a été désigné pour lui succéder, annonce un communiqué du groupe vendredi.

Warren Buffett reste membre du conseil et a en été nommé "président émérite, avec effet immédiat, en reconnaissance de son extraordinaire contribution", précise Berkshire.

L'investisseur révéré des marchés financiers avait déjà cédé les rênes effectifs du conglomérat avec lequel il a amassé sa fortune en quittant le 1er janvier 2026, après plus d'un demi-siècle de règne, son poste de directeur général, repris par Greg Abel.