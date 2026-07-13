Les Ecologistes, réunis autour de leur dirigeante et candidate Marine Tondelier, ont dévoilé lundi leur programme pour la campagne présidentielle 2027, avec la volonté de renouveler les institutions et de créer les conditions d'une "prospérité écologique".

Sur le plan institutionnel, la proposition de créer une "Première République écologique et citoyenne" a des points communs avec la VIe République voulue par La France Insoumise.

Les Ecologistes entendent mettre fin au "présidentialisme", "sacraliser l'indépendance de la justice" ou encore "intégrer dans la Constitution des éléments indispensables à notre vie commune".

Cette nouvelle République s'inscrit dans une volonté de défendre l'Etat de droit qui est selon le parti "attaqué de toute part, mis en cause par des médias d'extrême droite, accusé le tous les maux".

"Nous voulons au contraire le défendre car il est le fondement de notre capacité à tenir ensemble, à faire communauté", ajoutent-ils.

Echaudée par le vote des militants du PS sur le mode de désignation de leur candidat qui enterre l'idée d'une primaire unitaire de la gauche hors-LFI, Marine Tondelier a proposé vendredi de convoquer le conseil fédéral de son mouvement pour discuter de la stratégie à adopter. Elle a déjà obtenu début juillet le soutien de principe des militants à une candidature autonome à la présidentielle.

L'autre grande ligne du programme dévoilé par le parti est la volonté de sortir du capitalisme afin de promouvoir "une prospérité écologique pour concilier les intérêts de la nature et des gens qui travaillent ou habitent avec elle".

"On distingue les plus riches dont les comportements vont devoir changer et la classe moyenne et les classes populaires dont il faut préserver la qualité de vie. Cela doit passer par une transformation des infrastructures +physiques+ et fiscales", disent les Ecologistes.

Pour cela, ils veulent une "fiscalité verte et juste": "un ISF climatique, une TVA verte ou une transformation de la fiscalité des transports", en augmentant le prix des billets d'avion et en réduisant le coût du ferroviaire.

Le parti poursuit dans sa tradition fédéraliste européenne. Il souhaite par exemple créer un haut conseil militaire intégré, rattaché au Conseil européen.

Le programme dévoilé lundi est le fruit de dix mois de travail et de "50.000 propositions individuelles", mais aussi de la consultation de "think tanks, des syndicats, des chercheurs, des associations, des hauts fonctionnaires", affirme le parti.