Cette découverte s'inscrit dans une série de résultats positifs qui soulignent l'importance croissante de la France dans le domaine de l'hélium. Les résultats du forage ouvrent la voie à des étapes cruciales pour le projet, notamment l'extension des travaux exploratoires sur le permis ainsi que la planification de forages supplémentaires sur des d'autres structures. À la suite de ces nouvelles explorations, un potentiel industriel pourrait être envisagé et représenterait une étape importante pour la sécurisation de cette ressource stratégique sur le sol européen.

45-8 ENERGY, entreprise du Groupe Ad Terra, se positionne comme un pionnier dans l'exploration et la production de gaz industriels à faibles empreintes carbone, comme l’hélium et l’hydrogène naturel. L'entreprise s'engage à réduire les importations en produisant localement et a déjà initié la première production d'hélium en France en 2024. Avec des projets futurs en cours, 45-8 ENERGY aspire à renforcer la souveraineté européenne sur ces ressources essentielles.