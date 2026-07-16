7 Vallées : le pari du vélo électrique en libre-service

Le projet ne date pas d'hier. En 2021, quand la Communauté de communes des 7 Vallées prend la compétence mobilité, elle lance avec le PETR Ternois-7Vallées un plan de mobilité simplifié. Le diagnostic révèle un chiffre clé : «25 % des actifs du territoire effectuent des trajets quotidiens de moins de 5 km, pour travailler dans leur commune de résidence ou à proximité», explique Guillaume Ansart, responsable mobilité. Face à des transports en commun peu adaptés et une voiture toujours dominante, le vélo électrique en libre-service, accessible dès 16 ans, s'impose comme une réponse concrète. «On cherche vraiment à ce que le service réponde aux besoins du territoire», précise-t-il, «plutôt qu'à la rentabilité».

L'enjeu est double : offrir une solution du quotidien aux habitants les moins motorisés - jusqu'à 23 % des ménages sans voiture autour d'Hesdin-la-Forêt - et renforcer l'attractivité touristique d'un territoire qui développe en parallèle son maillage cyclable.

Un financement à 80% porté par l'État et l'Europe

Côté financement, le montage s'est construit pas à pas : un dossier déposé en mai 2025 auprès du Fonds vert de l'État, complété par une demande européenne Leader dont l'obtention semble acquise à environ 80 %.

«L'investissement est de plus de 35 k€ — vélos, stations, batteries — pour un coût d'exploitation de 10 k€, réservation et maintenance comprises», précise Guillaume Ansart. Une première phase volontairement resserrée et expérimentale : deux stations, à Beaurainville et à la gare d'Hesdin-la-Forêt, étaient encore en cours de raccordement électrique au lancement, avec une opérationnelle attendue autour du 20 juillet, ce qui n’empêche pas les usagers d’utiliser le service grâce aux échanges de batteries.

Suivi à distance, maintenance locale

L'exploitation a été confiée à Ecovelo, opérateur vendéen fort d'une trentaine de projets, avec suivi à distance en temps réel ; la maintenance de terrain revient à ServiCycles, à Ecuires, au service de l'économie locale. Pour l'instant, le service fonctionne en boucle fermée sur deux stations (Beaurainville et Auchy-lès-Hesdin), seule la liaison gare/centre-ville d'Hesdin-la-Forêt permettant un dépôt croisé. Une heat map — une carte de chaleur qui recense, station par station, l'intensité et les zones des trajets effectués — en cours de constitution, permettra d'objectiver les usages et d'orienter une deuxième phase de déploiement déjà à l'étude, notamment vers le sud du territoire, aujourd'hui non couvert.