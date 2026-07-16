Les Ageux : l'OPAC de l'Oise lance la construction de 16 logements

Le projet de la résidence Les Amaryllis franchit une nouvelle étape à Les Ageux. La cérémonie de pose de la première pierre marque le lancement de la construction de 16 maisons individuelles locatives. Cette opération associe logements sociaux et logements locatifs intermédiaires afin de répondre aux besoins en logement de la commune et de soutenir son attractivité.

Un projet porté par plusieurs partenaires

La future résidence comprendra huit maisons de type T4 et huit de type T5. Réalisée dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, assurée par B&G Promoteur-Constructeur, l'opération vise à proposer une offre de logements adaptée aux familles. Une fois les habitations livrées, leur gestion ainsi que l'accompagnement des locataires seront assurés par l'agence de Pont-Sainte-Maxence de l'OPAC de l'Oise.

Le chantier bénéficie également du soutien de la Préfecture de l'Oise, qui participe au financement de cinq logements grâce aux dispositifs PLAI et PLUS. La résidence Les Amaryllis est le résultat d'un partenariat réunissant, en plus de l’OPAC de l’Oise, la commune de Les Ageux, la Préfecture de l'Oise, B&G Promoteur-Constructeur ainsi que les entreprises mobilisées autour du projet. La conception architecturale a été confiée à Patrick Le Marec, de l'Atelier Une Architecture.



