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VNF et la Métropole du Grand Nancy sensibilisent sur l’usage des itinéraires cyclables le long des voies d’eau

Voies navigables de France (VNF) et la Métropole du Grand Nancy ont mené, le 10 juillet le long du canal de la Marne au Rhin à proximité du port de Nancy et du pont Bazin une opération de sensibilisation pour le partage des itinéraires cyclables le long des voies d’eau. 

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© VNF_FlorentMayaud. Le partage des anciens chemins de halage demande aujourd’hui une certaine notion de vivre ensemble.

© VNF_FlorentMayaud. Le partage des anciens chemins de halage demande aujourd’hui une certaine notion de vivre ensemble.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 16 juillet 2026 - Mis à jour le 16 juillet 2026

Cyclistes du quotidien, cyclotouristes, piétons, joggeurs, pêcheurs, promeneurs et agents des Voies navigables de France (VNF). Tout ce joli monde se doit aujourd’hui de cohabiter sur les anciens chemins de halage, dont bon nombre sont des itinéraires cyclables, le long des voies d’eau.

Histoire de rappeler ce «vivre ensemble» nécessaire pour un véritable usage sécurisé, la direction territoriale Nord-Est de VNF et la Métropole du Grand Nancy viennent d’organiser une journée de sensibilisation le long du canal de la Marne au Rhin.

«Cette journée a permis de rappeler que les itinéraires cyclables aménagés le long du canal empruntent des chemins de service indispensables à l'exploitation et à l'entretien de la voie d'eau. Si leur accès est aujourd'hui ouvert aux loisirs et aux mobilités douces, ces espaces demeurent des lieux de travail pour les agents de VNF et des voies d'accès essentielles pour les véhicules d'intervention et de secours», assurent les organisateurs.

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