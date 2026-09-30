À Amiens, la rénovation énergétique de la résidence Berlioz atteint 50%

La rénovation énergétique de la résidence Berlioz, à Amiens, progresse. Le chantier est désormais réalisé à environ 50%. L’opération concerne les 384 logements de cette copropriété et mobilise plusieurs acteurs. Elle vise notamment à améliorer les performances énergétiques du bâtiment.

Les travaux portent sur différents éléments de la résidence. Ils comprennent l’isolation et la rénovation des façades, la réfection des toitures-terrasses, ainsi que l’amélioration du système de ventilation. L’isolation des planchers bas fait également partie du programme. Ces interventions sont réalisées progressivement sur l’ensemble du site.



Des premiers retours positifs

À mi-parcours, les premiers retours des copropriétaires sont positifs. Leur satisfaction accompagne l’avancée du chantier et concerne notamment les transformations déjà visibles sur la résidence.

Le projet repose également sur une coordination entre les différents partenaires engagés dans son accompagnement et sa réalisation. Avec 384 logements concernés, cette opération illustre les contraintes liées à la rénovation énergétique d’une copropriété de grande taille. La poursuite des travaux doit permettre d’achever progressivement les différentes interventions prévues.