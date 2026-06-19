À Amiens, un nouveau parc inspiré des hortillonnages en projet

À l'occasion d'une réunion publique au quartier de Gare la Vallée, Frédéric Fauvet, maire d’Amiens, président d’Amiens Métropole et de la SPL Vallée idéale développement, a annoncé la réalisation du futur parc des Berges de Somme. À ses côtés, Anne-Marie Carton-Poulain, élue référente du quartier Gare la Vallée. Ils soulignent : «Inspiré des hortillonnages et des paysages d’eau de la vallée reconnus d’intérêt international par la convention Ramsar, ce nouvel lieu de nature est porteur de fortes ambitions environnementales et d’une ville grandeur nature à la qualité de vie attractive». Ce sont Frédéric Bonnet, architecte (grand prix de l’urbanisme, Obras architectes) et Jean-François Seage, paysagiste (D’ici Là paysage), représentant l’équipe de concepteurs des nouveaux espaces publics de la ZAC, qui ont présenté les principes d’aménagement à l’échelle du quartier.

Au service des maraîchers

Ils développent dans le détail : «Le parc accueillera des parcours de balade, un espace ludique, des structures d’observation, une halle couverte multifonctionnelle. S’inscrivant également dans le Projet Alimentaire Territorial (PAT) d’Amiens Métropole, un bâtiment tiers-lieu de conception écologique au service d’une alimentation locale, un hangar agricole ainsi que des parcelles maraîchères viendront compléter la programmation du parc». À savoir que le projet de hangar agricole vise à créer un outil mutualisé au service des maraîchers des hortillonnages, afin de maintenir et redéployer cette activité. Les concepteurs ajoutent que «dans la même logique, les parcelles maraîchères sont associées à l’ambition de développer l’apprentissage du maraîchage».

Une première partie livrée en 2029

L’ensemble du projet a été retenu comme «Démonstrateur de la ville durable (DVD)» par l’État, dans le cadre du programme national France 2030 opéré par la Banque des Territoires. Il a été sélectionné parmi 31 projets exemplaires partout en France. En décembre 2025, une subvention de 3,7 millions d'euros a été accordée par l’État pour que le projet entre en phase de réalisation, entre 2026 et 2031. Portée par Amiens Métropole et pilotée par la SPL Vallée idéale développement, la livraison d’une première partie du parc des berges de Somme est prévue au printemps 2029.