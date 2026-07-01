



La Cité des Climats et vins de Bourgogne poursuit le développement de son École des Vins. En s'associant à Esprits de Vins, elle proposera à Beaune les formations et examens du WSET, référence internationale dans le secteur des vins et spiritueux.

Une partie du Diploma enseignée à Beaune

Ce partenariat marque une nouvelle étape pour l'École des Vins, qui enrichit son offre destinée aux professionnels comme au grand public. En accueillant les formations WSET, la Cité confirme son rôle dans la transmission des savoirs autour de la vigne et du vin en proposant une certification reconnue à l'échelle internationale.

Dans le cadre du parcours proposé par Esprits de Vins, le module consacré à la France au sein de l'unité « Les vins tranquilles du monde » du Diploma (niveau 4) sera organisé à Beaune. Cette formation s'adresse aux professionnels disposant déjà d’une expérience solide ainsi qu'aux passionnés souhaitant approfondir leurs connaissances. Les participants suivront ce module au cœur du vignoble de Bourgogne.

«Ce partenariat stratégique avec la Cité des Climats et vins de Bourgogne et son École des Vins va nous permettre de proposer à Beaune le parcours complet des formations WSET et ainsi, d’offrir à nos étudiants, une expérience encore plus immersive au contact d'un territoire qui fait référence dans le monde entier», souligne Fabrice Sommier, Président d'Esprits de Vins.



