À Beaune, une soirée consacrée à l’astronomie sera organisée à la Cité des Climats et vins de Bourgogne en partenariat avec la Société Astronomique de Bourgogne. Le 25 juillet, de 19 heures à 2 heures du matin, le site ouvrira ses portes pour une nouvelle édition de « La Nuit des Étoiles », un rendez-vous consacré à la découverte du ciel, accessible à tous les publics.

Des observations du ciel depuis le toit de la Cité

La manifestation permettra aux visiteurs de découvrir l’univers aux côtés des passionnés de la Société Astronomique de Bourgogne. Des télescopes seront installés au cinquième étage de la cité permettant d’observer le soleil en début de soirée puis les étoiles une fois la nuit tombée. Une occasion d’observer le ciel depuis l’un des plus beaux points de vue de Beaune tout en bénéficiant des explications des spécialistes présents sur place.

Ateliers et animations pour tous les âges

Le billet d’entrée donnera accès à l’ensemble des activités prévues au cours de la soirée. Le programme comprend notamment des séances d’observation du ciel, un atelier consacré aux éclipses solaires, la fabrication d’un cadran solaire ainsi qu’une animation dédiée aux aurores boréales. En outre, un parcours immersif de la Cité sera également proposé aux enfants. Par ailleurs, une dégustation d’un verre de vin de Bourgogne ou d’un jus de raisin sera également offerte.

Une soirée tournée vers l’éclipse solaire du mois d’août

Cette édition s’inscrit dans la perspective de l’éclipse solaire totale annoncée pour le 12 août prochain. Les animations permettront au public de mieux comprendre ce phénomène, son fonctionnement ainsi que les précautions nécessaires pour l’observer en toute sécurité.

L’événement est proposé au tarif de 14,50 euros pour les adultes et de 11 euros pour les jeunes. L’accès est gratuit pour les enfants de moins de six ans. Une offre de restauration sera disponible sur place.



