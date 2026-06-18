La fin de la phase principale de Parcoursup laisse encore de nombreux candidats sans affectation satisfaisante ou en situation de réorientation. Pour répondre à ces situations, la phase complémentaire, ouverte depuis le 11 juin jusqu’au 10 septembre 2026, constitue une nouvelle opportunité.

À Beauvais, le Campus Connecté se présente comme un dispositif d’appui pour poursuivre des études supérieures à distance dans un cadre encadré et structurant. Il s’adresse aux lycéens sans proposition sur Parcoursup, aux étudiants en réorientation ou encore à ceux insatisfaits de leur affectation initiale. Il est également destiné aux personnes engagées dans une formation de l’enseignement supérieur à distance et souhaitant bénéficier d’un cadre plus structuré.

Un accompagnement pour l’enseignement à distance

Suivre une formation en ligne, qu’il s’agisse d’une licence, d’un BTS ou d’un BUT, offre une grande souplesse mais exige une forte autonomie. Organisation, régularité et méthode sont indispensables pour éviter le décrochage. Le Campus Connecté de Beauvais, porté par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, propose un environnement dédié afin de faciliter ces apprentissages. Les étudiants y disposent d’espaces de travail adaptés et d’équipements numériques, dans un cadre pensé pour soutenir la concentration et la régularité des études.

Au-delà des infrastructures, le dispositif repose sur un accompagnement personnalisé. Des tuteurs assurent un suivi régulier et organisent des ateliers méthodologiques afin d’aider les étudiants à structurer leur travail et à progresser dans leur cursus.

Le Campus Connecté mise également sur la vie collective pour rompre l’isolement souvent associé aux formations à distance. Les étudiants évoluent dans un environnement favorisant les échanges, l’entraide et une forme de vie étudiante locale.



