Cette journée s’adresse aux personnes en recherche d’emploi, en reconversion professionnelle ou souhaitant s’engager dans un parcours de formation. À cette occasion, les visiteurs pourront découvrir l’offre de formation proposée par l’organisme, rencontrer des formateurs et des stagiaires, visiter les plateaux techniques et échanger avec des entreprises partenaires. L’événement a pour objectif de permettre à chacun de mieux identifier les opportunités de formation et les débouchés professionnels correspondants.

Les équipes de l’Afpa seront également mobilisées pour présenter les dispositifs de formation en alternance ainsi que les solutions d’accompagnement destinées aux personnes souhaitant changer de métier ou développer de nouvelles compétences. Des informations seront fournies sur les différents dispositifs de financement, tels que le CPF, la VAE ou les aides à l’emploi.

En Lorraine, l’Afpa intervient dans plusieurs secteurs d’activité, notamment le bâtiment, l’industrie, la logistique, les services et le numérique. D’ailleurs, les formations proposées visent à répondre aux besoins de recrutement des entreprises locales tout en favorisant l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi et des salariés en reconversion.

Les visiteurs pourront également découvrir le «Village des solutions», un espace consacré aux questions de mobilité, de logement et d’accès aux droits. Selon l’Afpa, près de 76 % des stagiaires accèdent à un emploi dans les six mois suivant la formation.