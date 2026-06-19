



La 125e cérémonie de remise des diplômes de la Burgundy School of Business (BSB) a rassemblé près de 800 étudiants. L’événement, marqué par des moments d’émotion et de fierté, a célébré l’aboutissement de plusieurs années de formation et le passage vers la vie professionnelle. Les lauréats étaient accompagnés de leurs familles et proches venus partager cette étape importante de leur parcours académique.



Une formation au service des compétences et des territoires

Cette promotion illustre le rôle d’une formation supérieure de qualité dans la préparation des talents de demain et leur adaptation aux besoins des entreprises ainsi que des territoires. À cette occasion, Pascal Gautheron, président de la CCI Côte-d’Or/Saône-et-Loire, a rappelé l’engagement de la chambre consulaire en faveur d’une formation d’excellence, orientée vers la jeunesse, les entreprises et l’attractivité territoriale.

Le réseau des Chambres de commerce et d’industrie s’inscrit plus largement dans cette dynamique, en se positionnant comme le deuxième opérateur de formation en France après l’Éducation nationale. Il forme chaque année plus de 500 000 personnes, confirmant ainsi son rôle structurant dans le développement des compétences et l’accompagnement des parcours professionnels.



