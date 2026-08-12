Huit nouveaux contrôleurs techniques formés à Yutz

Les huit stagiaires ont suivi une formation soutenue par la Région Grand Est et France Travail, conçue pour répondre directement aux besoins de recrutement des entreprises du secteur. Organisé au centre Afpa de Yutz, le parcours a représenté 539 heures de formation, dont 434 heures en centre et 105 heures passées en entreprise. L’objectif : permettre aux stagiaires d’acquérir les connaissances techniques nécessaires, mais aussi de découvrir concrètement les réalités du métier sur le terrain.

À l’issue de la formation, les huit nouveaux contrôleurs techniques s’apprêtent à intégrer plusieurs centres de contrôle technique du Grand Est, notamment à Conflans-en-Jarnisy, Audun-le-Tiche, Rombas, Hellimer, Saint-Avold, Forbach, Longeville-lès-Saint-Avold et Bischwiller.

Une formation qui ouvre la voie à l’emploi

Cette promotion compte également une femme. Une présence encore minoritaire dans un secteur automobile qui reste largement masculin, mais qui tend progressivement à se diversifier. Au-delà de la formation, ce dispositif permet donc de rapprocher les besoins des entreprises et les personnes en recherche d’emploi, en proposant un parcours directement tourné vers l’embauche.