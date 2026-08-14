Pour pallier les fortes tensions de recrutement du secteur, le groupe régional Lusitalia (17 établissements) et l'organisme de formation INFA Le Manoir unissent leurs forces. Ensemble, ils déploient un programme destiné aux apprentis, demandeurs d'emploi en reconversion et salariés en montée de qualification. Ce cursus complet s’articule autour de six piliers fondamentaux de la restauration : la cuisine, la pâtisserie, le service de bar, l'hygiène alimentaire, la gestion financière et le management d'équipe. Ce parcours certifiant, découpé en six blocs de compétences, vise à insérer rapidement des apprentis et des salariés pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans les Hauts-de-France.

Un partenariat de terrain ancré dans l'histoire régionale

La collaboration entre Lusitalia et le centre INFA Le Manoir dépasse le cadre d’un simple projet pédagogique : elle concrétise des années d’échanges et de réussites partagées. Concrètement, cette alliance s'appuie sur une relation historique, puisque de nombreux anciens élèves du Manoir dirigent aujourd'hui des restaurants du réseau. Le modèle pédagogique repose sur une alternance ultra-flexible avec des immersions de terrain et l’intervention directe de professionnels. Antonio Ramos de Pinho, dirigeant de Lusitalia, et Jackie Dupont, directrice territoriale de l'INFA, saluent une synergie « gagnant-gagnant » indispensable pour pérenniser la transmission des savoir-faire et sécuriser durablement l'employabilité locale.

Une réponse concrète aux défis de l'emploi et de l'excellence

Pensé pour les jeunes en alternance, les personnes en reconversion ainsi que les salariés déjà en poste, ce cursus modulaire favorise la flexibilité et la montée en qualification. Pour les dirigeants de l'enseigne et la direction du centre de formation, l'objectif est de valoriser la réalité du métier et de prouver que l'excellence s'acquiert par l'expérience de terrain, garantissant ainsi une employabilité maximale au cœur du bassin économique local. Ce partenariat économique de long terme pose ainsi les bases d'un modèle de formation agile et évolutif, prêt à s'adapter aux futures mutations du marché régional de la restauration.