À Béthune, un atelier pour apprendre à développer son réseau

Intitulé « Se construire un réseau », ce rendez-vous doit permettre aux participants de mieux comprendre l’intérêt du réseautage dans leur parcours professionnel et d’identifier les moyens de développer des contacts utiles. L’atelier se déroulera de 9 h à 11 h. Cette prestation est prise en charge dans le cadre d’un dispositif soutenu par le Fonds européen de développement régional (FEDER), la Région Hauts-de-France et la CCI.

Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre du dispositif « Maison des entrepreneurs Hauts-de-France » et sont accessibles gratuitement, sur inscription préalable. Les créateurs ou repreneurs qui n’ont pas encore lancé leur entreprise doivent sélectionner le parcours « Montage de projet » sur la plateforme de la Région Hauts-de-France, puis choisir les CCI Hauts-de-France. Pour les entreprises déjà créées depuis moins de trois ans, il faut choisir le parcours « Post-création ».

La CCI permet aux entreprises de se rencontrer et d’échanger, que ce soit lors de rendez-vous en présentiel ou en ligne. Ces rencontres sont l’occasion de créer de nouveaux contacts, de partager des expériences et de découvrir les pratiques d’autres entreprises de l’Artois.



