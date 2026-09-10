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À Béthune, un atelier pour apprendre à développer son réseau

La Chambre de commerce et d’industrie Hauts-de-France organise, le vendredi 18 septembre 2026 à Béthune, un atelier consacré au développement du réseau professionnel.

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© Robert Kneschke / Adobe Stock

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Par LGFR
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 10 septembre 2026

Intitulé « Se construire un réseau », ce rendez-vous doit permettre aux participants de mieux comprendre l’intérêt du réseautage dans leur parcours professionnel et d’identifier les moyens de développer des contacts utiles. L’atelier se déroulera de 9 h à 11 h. Cette prestation est prise en charge dans le cadre d’un dispositif soutenu par le Fonds européen de développement régional (FEDER), la Région Hauts-de-France et la CCI. 

Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre du dispositif « Maison des entrepreneurs Hauts-de-France » et sont accessibles gratuitement, sur inscription préalable. Les créateurs ou repreneurs qui n’ont pas encore lancé leur entreprise doivent sélectionner le parcours « Montage de projet » sur la plateforme de la Région Hauts-de-France, puis choisir les CCI Hauts-de-France. Pour les entreprises déjà créées depuis moins de trois ans, il faut choisir le parcours « Post-création ». 

La CCI permet aux entreprises de se rencontrer et d’échanger, que ce soit lors de rendez-vous en présentiel ou en ligne. Ces rencontres sont l’occasion de créer de nouveaux contacts, de partager des expériences et de découvrir les pratiques d’autres entreprises de l’Artois. 