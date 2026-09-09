Le premier rendez-vous aura lieu le 10 septembre prochain, de 8 h 30 à 10 h 30, autour de la biodiversité. Cette rencontre sera l’occasion de présenter Synestia, un collectif d’experts spécialisé dans la préservation de la biodiversité, ainsi que les solutions qu’il propose aux entreprises et aux collectivités du territoire. Au programme, plusieurs temps d’échange permettront notamment d’aborder les principaux enjeux liés à la biodiversité, son intégration dans les stratégies de durabilité et les dispositifs de financement disponibles pour accompagner les actions en faveur de l’environnement.

IA et cybersécurité au cœur du deuxième rendez-vous

Quelques jours plus tard, mardi 22 septembre, de 8 h à 10 h, les discussions se déplaceront vers l’intelligence artificielle agentique et la cybersécurité. L’objectif sera notamment de mieux cerner les usages possibles de ces technologies, mais aussi les nouveaux risques qu’elles peuvent représenter pour les entreprises. Des conseils pratiques seront proposés pour adopter les bons réflexes en matière de sécurité numérique.

Ces deux rencontres s’adressent aux professionnels du territoire et permettront également de favoriser les échanges entre entreprises. Les participants pourront ainsi venir s’informer, poser leurs questions et partager leurs expériences dans un cadre convivial.