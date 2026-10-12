La lutte contre le cancer ne se limite pas au parcours médical. Dans le Chalonnais, six associations interviennent à différents moments de la maladie, de la prévention à l’après-cancer. Certaines agissent directement dans les établissements de santé, tandis que d’autres proposent leurs services en ville ou à domicile.



La Ligue contre le cancer accueille les malades et leurs proches dans son espace de la rue de Thiard. Elle propose notamment activité physique adaptée, soins socio-esthétiques et sophrologie. Toujours Femme, présente depuis 25 ans, accompagne chaque année environ 1 000 femmes. Pendant les traitements, l’association met gratuitement à disposition des soins socio-esthétiques, ainsi que des activités de soutien psychologique, de relaxation et de sport adapté. Elle mène également des actions de sensibilisation à l’autopalpation.



De son côté, CoraSaône, créée en 2014 par des oncologues de l’Hôpital privé Sainte-Marie, s’adresse aux patients, aux personnes en rémission et à leurs proches. Massages, sophrologie, naturopathie, yoga ou encore activités physiques adaptées figurent parmi les dispositifs proposés. L’association souhaite aussi relancer les séances de Dragon Boat.

Des actions dans les hôpitaux

Oncossup intervient directement auprès des patients des services d’oncologie, de chimiothérapie et de soins palliatifs de l’Hôpital privé Sainte-Marie. Elle finance notamment des soins de support, de la nutrition, de la réflexologie et des activités physiques. Elle a aussi aménagé un espace convivial pour les patients et leurs familles.



À Rully, Ailes Aident facilite l’accès aux soins de bien-être pour les personnes touchées par le cancer. Pour une adhésion annuelle de 10 euros, l’association prend généralement en charge 80% des prestations réalisées auprès de professionnels partenaires. En 2025, elle a remboursé 20 000 euros de soins.



Enfin, H&Co Vivre Mieux, au Centre hospitalier William Morey, agit sur l’environnement des patients et de leurs familles. L’association a notamment financé l’aménagement d’espaces d’accueil et du matériel destiné à améliorer le confort pendant les traitements. Les dons collectés durant Octobre Rose restent essentiels au financement de ces projets.