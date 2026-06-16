À Compiègne, Happygraphie aide à résoudre les troubles de l'écriture

Tout au long de sa carrière de professeur des écoles, Corinne Dourlens a été confrontée à des élèves en proie à des difficultés d'écriture. «En 28 ans, je n'ai pas eu de formation sur l'écriture. J'ai donc cherché des solutions pour répondre aux difficultés de mes élèves. C'est comme cela que j'ai découvert l'association 5E», explique-t-elle. Créée en 2013, cette structure a pour ambition de faire connaître le plus largement possible les connaissances liées à l'écriture manuscrite, son enseignement mais aussi sa rééducation.

Réapprendre à tenir un crayon

Formée en tant que graphopédagogue, Corinne Dourlens décide alors de quitter l'Éducation nationale pour fonder, en 2022, Happygraphie 60. Installée à Compiègne, elle est actuellement la seule graphopédagogue de l'Oise. «J'accueille des enfants, des étudiants, mais aussi des adultes. Il est important de savoir que l'on peut résoudre des difficultés d'écriture à tout moment, quel que soit son âge», précise-t-elle.

Lors de la première séance, Corinne Dourlens observe les cahiers et les productions écrites avant de regarder attentivement ses interlocuteurs en train d'écrire. «À partir de ce que je constate, je comprends pourquoi l'écriture est trop lente, illisible, mais aussi douloureuse»; détaille-t-elle. Pendant six à huit séances, la graphopédagogue aide l'enfant, l'adolescent ou l'adulte à revoir sa tenue de crayon et sa posture afin de rééduquer progressivement le geste graphique. «Nous travaillons beaucoup la mobilité des doigts, en passant notamment par le jeu»; ajoute-t-elle.

Un sujet qui n'a pas d'âge

«L'écriture est parfois tellement coûteuse pour l'enfant ou l'ado qu'il ne peut pas se concentrer sur l'orthographe, sur la présentation, le soin du cahier. Cela a aussi un impact sur la confiance et l'estime de soi».

Corinne Dourlens, qui se rend régulièrement en EHPAD mais aussi au sein de la résidence services seniors Montana de Compiègne, suit également des adultes, qui font souvent appel à elle au moment d'une reconversion, en cas de concours à passer ou après un AVC. «Un adulte ou un étudiant va être beaucoup plus motivé qu'un enfant ; il va davantage s'impliquer dans la rééducation parce qu'il a conscience de la finalité», conclut-elle.



