Foreste : Champs des Légumes fête ses dix ans

À Foreste, élus, partenaires et collaborateurs se sont réunis pour célébrer les dix ans de Champs des Légumes. Depuis sa création, l'entreprise a développé son activité grâce à des investissements réguliers dans ses outils de production et dans l'amélioration de ses procédés industriels. Aujourd'hui, elle contribue à l'activité économique du Pays du Vermandois en créant des emplois et en valorisant une production agricole locale. Cette soirée a également permis d'évoquer les futurs projets de développement de la société.

Agroalimentaire : les PME structurent les territoires

À l'échelle nationale, les entreprises agroalimentaires jouent un rôle important dans la valorisation des productions agricoles françaises. Les investissements dans l'innovation, la transformation et le conditionnement permettent d'améliorer la compétitivité des filières tout en répondant aux attentes des marchés. Dans un contexte de souveraineté alimentaire et de recherche de valeur ajoutée locale, les PME du secteur apparaissent comme des acteurs essentiels du développement économique des territoires ruraux.