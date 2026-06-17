Pendant onze ans, Élodie Clin a travaillé au sein du service des ressources humaines d’un grand groupe industriel. «J’étais arrivée à un moment de ma vie où j’ai eu besoin de faire le point sur mon parcours professionnel. J’avais envie de changement, de faire les choses à ma façon et d’être davantage alignée avec mes valeurs. L’entrepreneuriat s’est rapidement imposé à moi», explique-t-elle.

Après avoir découvert l’offre de la BGE, participé à un atelier puis suivi plusieurs formations, elle crée Élodie Simplifie. Son entreprise accompagne les TPE et PME dans leur gestion administrative et RH : dossiers du personnel, plan de développement des compétences ou encore mise en place d’un CSE. «Je mets mes compétences au service de dirigeants souvent pris par le temps ou qui ne savent pas comment réaliser certaines tâches. Concrètement, j’accompagne des entrepreneurs dont la structure a évolué plus vite que leur organisation», résume Élodie Clin.

Répondre à tous les besoins

Accompagnée par Incubatest, l’incubateur de BGE Picardie à Compiègne, Élodie Clin intervient physiquement dans un rayon de 40 kilomètres autour de la ville, mais également à distance, sans limite géographique. Active dans les réseaux locaux, elle a commencé à développer son portefeuille clients grâce à des rencontres informelles. «Le lien se crée assez rapidement. Lorsque mes interlocuteurs découvrent mon activité, ils identifient vite ce que je peux leur apporter», confie-t-elle.

Remise en forme de documents pour une formatrice, accompagnement lors d’un premier recrutement… De fil en aiguille, Élodie Clin démontre l’étendue de ses compétences. «Je ne parle pas beaucoup, mais j’écoute énormément», sourit-elle. Pour la suite, elle ambitionne de développer davantage de missions récurrentes et de nouer des partenariats, notamment avec des experts-comptables et des banques.

Rendre l’administratif ludique

Pour rendre l’administratif plus accessible, l’entrepreneuse a imaginé des ateliers sous forme d’escape games. À travers une série de missions, les dirigeants sont amenés à réorganiser leurs documents, leur environnement numérique et leur charge mentale. «L’administratif n’est pas quelque chose de très attractif ; il est souvent perçu comme une contrainte», reconnaît-elle.

Après analyse des questionnaires des participants, Élodie Clin définit avec eux trois priorités d’action lors d’un rendez-vous individuel. Une méthode qui a déjà séduit plusieurs chefs d’entreprise. «Je suis assez satisfaite du lancement de mon activité, qui répond clairement à un besoin. J’ai conscience que le rapport à l’administratif va évoluer avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, mais je pense que mon offre restera pertinente. Les interactions humaines ne pourront pas être remplacées. Je suis moi-même utilisatrice de l’IA ; cela me permet de me concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. C’est une véritable opportunité», conclut-elle.



