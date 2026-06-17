La société de greentech Afyren a obtenu la certification B Corp marquant ainsi une étape majeure dans son parcours vers le développement durable. «L'obtention de la certification B Corp est une étape importante pour Afyren, qui renforce notre stratégie RSE. Elle reconnaît la solidité de notre modèle économique et les choix que nous avons faits depuis la création de l'entreprise. Alors que nous continuons à nous développer, elle renforce la confiance de nos clients, partenaires, collaborateurs et investisseurs dans notre capacité à créer de la valeur à long terme pour les personnes et la planète», déclare Nicolas Sordet, directeur général d’Afyren.

Avec un score de 104 points, supérieur aux moyennes nationale (78 points) et sectorielle (77 points), Afyren a obtenu la certification B Corp, qui évalue les entreprises selon différents critères liés à la gouvernance, à l’environnement, à l’engagement auprès des parties prenantes et à l’impact social. Dans le cadre de l’évaluation B Corp, Afyren est reconnue comme une «entreprise à impact», une catégorie regroupant les organisations dont l’activité est conçue pour générer des effets positifs mesurables sur leurs parties prenantes.

«Nous avons intégré la durabilité dans la stratégie d’Afyren dès le début, car elle est étroitement liée à notre raison d’être, ainsi qu’à la manière dont nous souhaitons nous développer en tant qu’entreprise. Être reconnue comme une entreprise B Corp constitue une reconnaissance significative de cette approche à long terme et vient compléter les autres certifications et distinctions que nous avons reçues au fil des ans. La publication de notre troisième rapport de développement durable, sur une base volontaire, reflète le même engagement en faveur de la transparence et de l’amélioration continue», déclare Caroline Petigny, directrice du développement durable chez Afyren.