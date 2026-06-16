Titulaire d'un doctorat en pharmacie, Béatrice Taillandier a enrichi son parcours académique avec un MBA en Management et Marketing de la Pharmacie d’Officine, ainsi que plusieurs diplômes spécialisés en phyto-aromathérapie, diététique, nutrithérapie et nutraceutique. Elle débute sa carrière en officine, avant de devenir pharmacienne titulaire pendant plus de douze ans. Béatrice a ensuite occupé des fonctions clés dans des entreprises telles que SAFE Augy, où elle était Responsable pharmaceutique, et Phoenix Pharma, où elle a occupé plusieurs postes de direction.

Chez Phoenix Pharma, elle a piloté la production et la logistique du site, supervisé la qualité ainsi que la sécurisation des produits, et veillé à la conformité réglementaire de l’établissement. Elle a également accompagné les équipes dans l’application des procédures de bonnes pratiques de distribution. Ce parcours varié témoigne de son expertise dans le domaine pharmaceutique et lui confère une solide expérience pour relever les défis liés aux activités de FM Logistic dans ce secteur.

Son principal objectif sera de piloter et de développer les activités pharmaceutiques de l'entreprise en France, en s'appuyant sur une équipe de pharmaciens déjà en place. "Nous sommes très heureux d’avoir accueilli Béatrice au sein de notre équipe de Direction France. Son expertise pharmaceutique, sa maîtrise des enjeux réglementaires et qualité, ainsi que son expérience du pilotage opérationnel constituent de véritables atouts pour accompagner le développement de nos activités pharmaceutiques en France”, déclare François Regnier, directeur général France chez FM Logistic.