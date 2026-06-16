CCI Seine Estuaire lance des mini-stages métiers

La Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire met en place une opération de mini-stages destinée aux adolescents du territoire. Du 6 au 10 juillet, les jeunes pourront découvrir concrètement deux fonctions au sein d’une structure professionnelle : chargé d’accueil et assistant communication. Ces immersions courtes permettent d’observer le fonctionnement d’une entreprise, de comprendre les missions quotidiennes et d’obtenir des repères pour l’orientation scolaire. Les candidatures se font par mail auprès de la CCI, avec les informations personnelles de l’élève et le métier souhaité. Les entreprises locales sont également invitées à accueillir des stagiaires afin de renforcer le dispositif. Cette action s’inscrit dans une démarche de rapprochement entre le monde éducatif et le tissu économique local, notamment sur le bassin du Havre où les besoins en recrutement et en visibilité des métiers restent importants.

Découverte métiers : enjeu pour l’emploi

À l’échelle nationale, les dispositifs de découverte des métiers se développent dans un contexte de tension sur le marché du travail et de difficultés d’orientation pour les jeunes. Les entreprises et les chambres consulaires multiplient les actions d’immersion afin de mieux faire connaître les secteurs en demande, notamment dans les services, la communication, l’industrie et le commerce. Ces initiatives répondent également à un enjeu économique : améliorer l’adéquation entre formation et besoins des entreprises. Pour les employeurs, ces dispositifs constituent un outil de pré-recrutement et de sensibilisation aux métiers en tension.