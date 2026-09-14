À Dijon, l’Université Bourgogne Europe ouvre son patrimoine au public









À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’UBE propose un programme consacré à la découverte de son patrimoine en Côte-d’Or. Le public pourra explorer les œuvres d’art du campus, les modèles scientifiques conservés dans ses bibliothèques et les serres universitaires. Plusieurs rendez-vous associeront également art et recherche scientifique.





Des œuvres d’art à découvrir autrement





Le 18 septembre, les élèves du CE2 au CM2 pourront participer à « Sculpte ton parcours ! ». Cette activité, proposée dans le cadre des dispositifs « Levez les yeux ! » et « Les enfants du patrimoine », combine marche, activités physiques et découverte d’œuvres.





Le 19 septembre, la bibliothèque universitaire Droit-Lettres accueillera une séance de remontage de modèles de fleurs de la maison Deyrolle. Ces maquettes en papier-mâché, autrefois utilisées pour l’enseignement, seront remontées par des personnels de l’université. La rencontre permettra aussi de présenter le Plan de Sauvegarde des Biens Culturels.





Art, sciences et patrimoine





Le dimanche 20 septembre, les visiteurs pourront participer à une nouvelle déambulation « Sculpte ton parcours ! ». À l’Athenéum, l’exposition « Zones d’indiscernabilité – Modus Operandi » réunira des œuvres artistiques autour du fer météorique, alliant art contemporain, sciences et archéologie des matériaux.





Les serres de l’université seront également ouvertes de 10h à 12h et de 14h à 17h. Une visite du campus et de ses œuvres d’art sera proposée de 14h30 à 16h30. Un livret Art et Sciences sera disponible gratuitement pour poursuivre la découverte en autonomie.





À Dijon, le musée des Beaux-Arts présentera en avant-première un modèle de médecine prêté par l’UBE, à l’occasion de sa nouvelle exposition à découvrir à partir de décembre.



