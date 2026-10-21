Face à la diversité des métiers et des formations, choisir une orientation peut être source d’hésitation pour les jeunes et leurs familles. C’est dans ce contexte que la CCI Côte-d’Or / Saône-et-Loire organise le 27 novembre 2026, de 17 h à 21 h, la Nuit de l’Orientation au Parc des Expositions de Dijon.

Dédié aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, mais aussi aux adultes en reconversion et aux demandeurs d’emploi, l’évènement est l’occasion de rencontrer des professionnels de l’orientation, des chefs d’entreprise et des salariés qui présentent leur métier. Ces échanges les aident à mieux cerner leurs centres d’intérêt et leurs compétences afin d’affiner leurs choix professionnels.





Plus de 150 professionnels à rencontrer

La soirée permettra aux participants d’explorer différents métiers directement auprès de ceux qui les exercent. Les visiteurs pourront participer à un speed dating, regroupant plus de 150 professionnels, et se renseigner sur leur métier, leur parcours et leur expérience. Ils pourront également passer le test Inforizon pour découvrir des métiers correspondant à leurs centres d’intérêt et bénéficier des conseils de spécialistes de l’orientation ou de la reconversion professionnelle. Des démonstrations, des animations et des espaces ludiques sont également prévus pendant la soirée.











