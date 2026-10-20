À Dijon, cinq sites étudiés par les futurs architectes de Nancy

La Semaine Architecture et Patrimoine fait son retour à Dijon avec une nouvelle promotion d’étudiants en troisième année de licence de l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy. Organisée en partenariat avec Dijon Métropole et la Ville de Dijon, cette semaine leur permet d’étudier plusieurs lieux de la métropole et de proposer des idées pour leur transformation.





Cinq lieux à étudier

Lors de cette édition, les étudiants se penchent sur cinq sites : la Grande Orangerie et les serres municipales de l’Arquebuse, l’ex-ANPE, Sciences Po, le parking CG et la dent creuse. La visite de ces sites patrimoniaux s’est tenue le 19 octobre. Les futurs architectes poursuivent actuellement leurs travaux en ateliers à Dijon Métropole, avant de les présenter aux élus et aux acteurs du territoire le vendredi 23 octobre dans la salle du Conseil Alain Millot.

Par ailleurs, plusieurs partenaires participent à cette édition, dont la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, Dijon Métropole, la Ville de Dijon, la Maison de l’architecture de Bourgogne et l’Ordre des architectes Bourgogne-Franche-Comté.





Une semaine consacrée au patrimoine

La Semaine Architecture et Patrimoine a été lancée en 2004 par l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy. Elle permet aux étudiants de travailler sur des sites urbains patrimoniaux et d’imaginer des propositions de transformation. La démarche prévoit également des rencontres avec des élus et des professionnels de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage.

En Bourgogne-Franche-Comté, la première édition de cette semaine pédagogique a été organisée en 2017 à Dijon, avant de faire étape dans plusieurs villes, dont Besançon, Montbéliard, Dole, Nevers, Belfort, Auxerre et Gray. En 2025, Dijon Métropole et la Ville de Dijon ont renouvelé leur partenariat avec l’école pour trois éditions consécutives.





Une conférence ouverte au public

La programmation comprend également une conférence de Nicola Delon, architecte et cofondateur de l’agence Encore Heureux Architectes. Intitulée « On va courir nous aussi », elle aura lieu le mercredi 21 octobre à 18 h 30, dans la salle du Conseil de Dijon Métropole.

À partir d’une image extraite d’une vidéo montrant des chevaux fuyant un secteur menacé par les incendies dans les Landes durant l’été, Nicola Delon abordera des questions liées à l’habitat et à la construction : où habiter, où construire et comment s’adapter ?



