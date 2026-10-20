La formation qui se déroulera à la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle à Laxou, vise à partager les clés réglementaires et commerciales pour intégrer efficacement les circuits de la restauration collective régionale, un débouché économique en pleine expansion.

Décoder la commande publique et les critères de la loi Égalim

Le parcours pédagogique permettra d'abord aux producteurs de maîtriser les rouages complexes de la commande publique, notamment les règles, les seuils et la structure des marchés d'approvisionnement. Face aux exigences croissantes de la loi Égalim, qui impose une part majeure de produits durables et de proximité dans les assiettes institutionnelles, les participants apprendront à monter un dossier de réponse complet. La formation couvrira l'élaboration du mémoire technique, la préparation des pièces administratives et la structuration des fiches produits.

Adapter sa stratégie commerciale aux exigences des cuisines

Outre son volet administratif, cette journée abordera de manière pragmatique la gestion financière et logistique des exploitations. Les participants travailleront sur le calcul de leur prix de vente optimal tout en intégrant les contraintes quotidiennes des chefs de cuisine : gestion des volumes, impératifs d’hygiène, coûts de revient et transformation des matières premières. Ce partage de compétences, alternant théorie et cas pratiques, a pour objectif d'aider les exploitants à fidéliser ce portefeuille de clients spécifiques.

Les inscriptions restent ouvertes auprès du conseiller Paul Eberle jusqu’à huit jours avant l'événement.