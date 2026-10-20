L’initiative repose sur des séances adaptées aux besoins des jeunes, avec pour objectif de les aider à progresser dans leur scolarité et à gagner en autonomie. Les rendez-vous sont proposés les lundis, mardis et jeudis, de 18 heures à 19 h 30, ainsi que le mercredi, de 10 heures à 12 heures. Les séances se déroulent au 10, rue Léon-Lemaire, à Saint-Quentin. L’association entend ainsi proposer un cadre d’accompagnement complémentaire au travail réalisé en classe, en tenant compte du rythme et des difficultés de chaque jeune.

Au-delà de l’aide aux devoirs, l’accompagnement proposé porte également sur l’acquisition de méthodes de travail et le développement de la confiance en soi. Ces deux dimensions visent à permettre aux jeunes de mieux organiser leur travail personnel, de comprendre leurs difficultés et d’aborder les apprentissages avec davantage d’assurance. Pour les familles, ce type de dispositif offre une solution de proximité pour soutenir le parcours scolaire des enfants.

À Saint-Quentin, un nouvel appui aux élèves

En France, les inégalités de réussite scolaire restent un enjeu pour les politiques éducatives. L’accompagnement en dehors du temps de classe contribue à consolider les acquis, à améliorer les méthodes de travail et à prévenir certaines difficultés. Les associations locales complètent ainsi l’action des établissements scolaires et des familles. En favorisant l’autonomie des jeunes, ces dispositifs peuvent également faciliter leur parcours vers la formation et l’emploi. Leur mise en œuvre dépend toutefois des moyens humains, matériels et financiers disponibles.