À Dijon, près de 200 offres de stage pour les élèves de troisième

Trouver un stage en classe de troisième constitue parfois une difficulté pour les collégiens, notamment lorsqu’ils disposent de peu de contacts dans le monde professionnel. Pour leur faciliter les démarches, un stage dating se tiendra le 4 novembre prochain, de 10 h à 18 h, au centre commercial Toison d’Or, à Dijon. Près de 200 offres seront accessibles aux élèves lors de cette première édition.

L’opération est organisée par le centre commercial, en partenariat avec le Conseil départemental de la Côte-d’Or et l’Académie de Dijon. Elle répond à une proposition des 54 conseillers départementaux jeunes, qui représentent les collèges publics et privés du département, visant à faciliter l’accès aux stages pour les élèves de troisième.

« Cette opération originale répond à des difficultés exprimées par les collégiens et relayées par le Conseil départemental des Jeunes. À travers ce type de projets, très concrets, les jeunes élus démontrent leur capacité à porter des initiatives partenariales. Je remercie l’ensemble des acteurs publics et privés qui ont répondu favorablement et se sont engagés dans cette aventure », souligne François Sauvadet, président du Conseil départemental de l’Oise.





Des rencontres directes avec les professionnels

Lors de cette rencontre, les collégiens pourront échanger librement avec les structures présentes, découvrir leurs activités et poser des questions sur les métiers proposés. Ils pourront également déposer leur candidature pour un stage, selon les opportunités offertes. Cette initiative doit permettre aux jeunes de rencontrer directement des professionnels, mais aussi de découvrir différents environnements de travail.

Cette édition réunira des acteurs publics et privés issus de différents secteurs : culture et patrimoine, sport, communication, commerce, énergie, environnement, économie sociale et solidaire, alimentation, action associative ou encore services publics. Parmi les structures annoncées figurent notamment le MuséoParc Alésia, EDF, le Département de la Côte-d’Or, la Ville de Dijon, l’Institut Agro Dijon, la Gendarmerie nationale, le SDIS, la CPAM, la CAF et plusieurs enseignes commerciales.







