Dijon métropole met la cuisine locale à l’honneur à la Foire de Dijon





Depuis le 31 octobre, Dijon métropole est présente à la Foire internationale et gastronomique de Dijon, qui se poursuit jusqu’au 11 novembre 2026. Elle y propose un stand consacré au partage, à la transmission et à l’alimentation durable. Installé au cœur de l’événement, cet espace entend montrer comment la cuisine rapproche les générations, les cultures et les savoir-faire, tout en valorisant les produits et les ressources du territoire.

La programmation réunira trois acteurs de la restauration locale : Foodies, l’Auberge de la Charme et le Traiteur Kër. Chacun propose à sa carte un plat élaboré en collaboration avec la cuisine centrale et la légumerie métropolitaine. Cette démarche met en valeur les complémentarités entre professionnels et équipements publics, au service d’une alimentation de qualité, accessible et davantage ancrée dans le territoire.

Durant toute la Foire, le stand propose des démonstrations, des battles culinaires, des ateliers ainsi que des découvertes de produits et de savoir-faire locaux. Petits et grands peuvent explorer les différentes facettes de la cuisine, entre recettes qui se partagent, gestes qui s’apprennent, traditions qui se perpétuent et pratiques qui évoluent.

Au-delà de l’animation gastronomique, Dijon métropole présente également ses actions en faveur de la transition alimentaire et de la valorisation des ressources locales. La collectivité entend ainsi faire de la cuisine un langage commun, capable de renforcer le lien social et de rapprocher les générations. Le programme détaillé et les temps forts sont disponibles sur le site de Dijon métropole.