La Foire d'automne fait son grand retour à Château-Thierry

La Foire d'automne revient à Château-Thierry. Un important programme d'animations et festivités est proposé à cette occasion dans la ville du sud de l'Aisne. Ainsi, une braderie aura lieu toute la journée du samedi 7 novembre et investira la Grande Rue, la rue Carnot, la place du Maréchal Leclerc ainsi que les abords des commerces de la rive droite et de la rive gauche. L’occasion de flâner dans les rues du centre-ville, de découvrir les étals et de profiter des commerces castels. Le dimanche, c'est une grande brocante, organisée par l’Union Industrielle du Sud de l’Aisne (UISA), qui attend les visiteurs. Les exposants seront répartis, tout le dimanche, place de l’Hôtel de Ville, place du Beau Richard, rue Drugeon-Lecart, rue Lefèvre-Maugras, Grande Rue, rue Jean-de-La-Fontaine et rue du Général-de-Gaulle.

Foire aux livres

À noter également qu'une fête foraine s’installera sur la place des États-Unis du vendredi 6 au dimanche 15 novembre inclus. Une vingtaine de manèges et d’attractions attendront petits et grands pour partager des moments de plaisir et de divertissement. Amnesty International proposera également une foire aux livres au 8, rue du Château, le samedi 7 novembre de 11h à 18h et le dimanche 8 novembre de 10h à 18h.

«La Foire d’Automne participe à l’animation et à l’attractivité de Château-Thierry., souligne Sébastien Eugène, maire de la commune. Grâce à la mobilisation des services de la Ville, des organisateurs, des commerçants et des participants, ce rendez-vous propose plusieurs temps forts qui invitent chacun à profiter de notre ville».