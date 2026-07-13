Dans l’industrie sidérurgique, l’eau est une ressource essentielle, notamment pour le refroidissement des installations. Pourtant, en l'espace de six ans, les sites mosellans d'ArcelorMittal, à Florange et Mouzon, sont parvenus à réduire de moitié leurs prélèvements en eau brute, un résultat obtenu grâce à l'optimisation des procédés industriels et au développement du recyclage.

Sur le site de Florange, 56% des volumes d'eau utilisés sont désormais réemployés. L'usine s'appuie notamment sur l'eau d'exhaure issue de l’ancienne mine de Fontoy et à 90% sur les eaux de la Moselle pour alimenter ses installations.

Un partenariat pour anticiper le changement climatique

Cette dynamique est désormais inscrite dans un nouveau contrat industriel «Eau et Climat» signé avec l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse.

«Ce contrat précise les moyens d'atteindre les objectifs durables et ambitieux que nous nous sommes réciproquement fixés pour pérenniser une utilisation raisonnée des ressources en eau au sein des installations de Florange et de Mouzon, tout en assurant, pour nous, la continuité de notre performance industrielle», affirme Bruno Ribo, CEO ArcelorMittal France.

Le programme prévoit maintien des efforts de sobriété, développement du recyclage de l'eau, réduction de l'impact des rejets sur les milieux aquatiques et actions de renaturation des cours d'eau. «Cette démarche globale et ambitieuse illustre l'importance des partenariats entre les acteurs publics et les industriels», souligne de son côté l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse.

Pour ArcelorMittal, dont le seul site de Florange produit chaque année plus de 2 millions de tonnes d'acier, ce qui nécessite 5,6 millions de mètres cubes d’eau, l'enjeu est devenu stratégique. «Chaque goutte économisée compte», rappelle la direction du groupe. Ambition du sidérurgiste à terme : passer de 1,5 m³ d’eau consommée par tonne d’acier produite à 1 m³. Un enjeu stratégique face aux épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents.

Pour rappel, l'industrie représente à elle seule environ un cinquième des prélèvements d'eau en France.