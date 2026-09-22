À Hayange, Coinstar France installe une nouvelle borne Eurocycleur

Cette installation fait partie des quatre nouvelles bornes déployées par Coinstar France dans le Grand Est en septembre 2026. Trois autres équipements ont été installés dans le Haut-Rhin, l’Aube et le Bas-Rhin. Le dispositif semble trouver son public en Moselle. En 2025, plus de 1,05 million d’euros en pièces ont été déposés dans les bornes Coinstar et Eurocycleur du département.

Dans l’ensemble du Grand Est, les consommateurs ont déposé près de 5 millions d’euros de petites pièces dans ces équipements au cours de la même année. Le Haut-Rhin arrive en tête avec plus de 1,18 million d’euros, suivi de la Moselle, du Bas-Rhin avec plus de 942 000 euros et de la Meurthe-et-Moselle avec près de 589 000 euros. La fréquentation se poursuit en 2026. Entre janvier et mai, plus de 2,56 millions d’euros ont déjà été déposés dans les bornes de la région.

Des pièces transformées en bons d’achat

Le fonctionnement est simple : les clients déposent leurs pièces dans la borne, qui les compte avant de délivrer un bon d’achat utilisable dans le magasin. Selon Coinstar France, un passage permet de récupérer en moyenne 20,08 euros, soit l’équivalent d’environ 273 pièces. Pour les utilisateurs, le dispositif permet notamment d’éviter de trier et de compter eux-mêmes leur monnaie avant de la déposer en banque. Les pièces peuvent ainsi retrouver plus rapidement le circuit des achats courants.

Quatre nouvelles bornes dans le Grand Est

En plus de Hayange, trois autres magasins de la région accueillent une nouvelle borne : le Centre E.Leclerc de Wintzenheim, dans le Haut-Rhin, l’Auchan de Barberey-Saint-Sulpice, dans l’Aube, et le Super U d’Eschau, dans le Bas-Rhin. Avec ces nouvelles installations, plus de 105 magasins du Grand Est disposent désormais d’une borne Coinstar ou Eurocycleur. Présente en France depuis plus de 20 ans, Coinstar France exploite aujourd’hui plus de 1 350 bornes dans l’Hexagone et les DROM-COM. En 2025, plus de 2,3 millions de personnes ont utilisé ces équipements, permettant de remettre en circulation quelque 625 millions de pièces.