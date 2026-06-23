À la Foire Exposition de Picardie, un nouveau centenaire débute

Pour fêter le centenaire, l'organisateur GL Events avait vu les chose en grand avec 220 exposants, 20 000 m2 d'exposition, une programmation renforcée et une exposition inédite consacrée à l'évolution de la société que la Foire Expo de Picardie a suivi tout au long du siècle dernier. Le public n'a pas raté le rendez-vous : près de 35 000 visiteurs ont confirmé leur attachement à cette manifestation incontournable du territoire amiénois. Pour les organisateurs de GL Events : «Cette édition anniversaire restera un moment marquant de l'histoire de la foire exposition. Durant dix jours, du 5 au 14 juin, visiteurs, exposants, partenaires et acteurs du territoire se sont retrouvés pour célébrer un siècle d'existence autour d'un événement profondément ancré dans la vie économique et sociale de la région».

Les arts du cinéma et de l'animation en 2027

Ils mettent en avant quelques temps forts qui ont marqué la manifestation, à l'image du feu d'artifice d'ouverture du centenaire qui a rassemblé plus de 2 000 personnes dès la première soirée. De même, le Village de l'Innovation by Innov'a, a été particulièrement apprécié du public avec ses battles de pitch, ses démonstrations, ses combats de robots. «La présence remarquée du chien robot lors de l'inauguration officielle et l'avant-première d’un jeu vidéo picard ont suscité la curiosité des visiteurs, ajoutent-ils. Avec les Mardis de l'Éco ou le Forum des clubs d'entreprises, ces rendez-vous illustrent pleinement la vocation de la Foire Exposition de Picardie : être à la fois un événement populaire et un moteur de l'activité économique locale».

En avant-première, Mégacité Amiens a maintenant dévoilé les dates et le thème de la prochaine Foire Exposition de Picardie. La célébration des 101 ans de la Foire Exposition de Picardie se tiendra du 4 au 13 juin 2027 et plongera les visiteurs dans l'univers des Arts en Scène, du cinéma à l'animation : «Au cœur de cette nouvelle édition, une exposition immersive inédite intitulée «Il était une fois un studio d'animation» invitera petits et grands à découvrir les coulisses de la création des films et univers qui ont marqué plusieurs générations». Le rendez-vous est pris pour un nouveau centenaire de la Foire Expo de Picardie qui débute.