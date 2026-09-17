Les festivités commenceront le 17 septembre avec la cinquième édition du 360 Festival, sur l’île du Saulcy. De midi à 1 h, les étudiants pourront rencontrer les associations étudiantes et participer aux différentes animations proposées, avec notamment des spectacles et des concerts. Le programme se poursuivra dès le 22 septembre avec un repas partagé aux Petites Cantines. Le lendemain, la Maison des étudiants, de la jeunesse et des associations, Le Cap, fera sa rentrée. Une soirée à la patinoire Ice Arena est également prévue le 24 septembre prochain.

Musique, rencontres et découverte du territoire

Les amateurs de musiques électroniques ont rendez-vous à Bliiida le 26 septembre pour la première édition d’Electronest Club, qui réunira plusieurs artistes de la scène locale et nationale. Quelques jours plus tard, le 29 septembre, un Welcome Day sera consacré aux étudiants internationaux. Le lendemain, une soirée permettra de découvrir la Moselle à travers différentes animations.

Des rendez-vous aussi autour du sport

Le vélo sera également à l’honneur le 1er octobre avec une bourse organisée sur le parvis de l’(S)pace Saulcy. Des vélos d’occasion y seront proposés à partir de 20 euros. Le même jour, les Jeux du Technopôle réuniront étudiants et salariés autour de plusieurs épreuves sportives au gymnase de l’ENSAM. Le 3 octobre prochain, les étudiants pourront participer au traditionnel défilé au départ de la place de la République. La programmation se terminera le 6 octobre à l’Arsenal Jean-Marie Rausch, avec un concert consacré notamment à Bach et Beethoven.



