À Mittersheim, Durmeyer célèbre 301 ans d’histoire et de savoir-faire

Fondée en 1725, cette société familiale indépendante est aujourd’hui dirigée par la neuvième génération. Au fil des décennies, elle a développé une expertise reconnue dans les domaines des travaux de fondation, des ouvrages hydrauliques et de l’amélioration des sols. L’une des particularités de l’entreprise réside dans la maîtrise en interne de l’ensemble de ses activités, depuis les études d’exécution jusqu’à la logistique, en passant par la production et la maintenance des équipements.

Une large palette de compétences techniques

Parmi ses compétences techniques figurent notamment les fondations profondes, les ouvrages en palplanches métalliques, les travaux fluviaux ainsi que les techniques d’injection et d’amélioration des sols. Depuis 2024, Durmeyer réalise également des bouchons injectés ciment-gel de silicate. Cette technique permet d’assurer une étanchéité provisoire des fonds de fouilles et permettre la réalisation des travaux de génie civil avec des débits de pompage maitrisés.

L’entreprise intervient également pour des maîtres d’ouvrage et groupes majeurs, parmi lesquels figurent la SNCF, EDF, Voies Navigables de France, Bouygues, Eiffage ou encore Demathieu Bard. Parmi ses réalisations emblématiques figurent plusieurs chantiers de lignes à grande vitesse en France et en Belgique, des projets liés au métro et au RER parisiens, ainsi que la création d’un bassin d’orage de 1 500 m³ à Lampertheim.