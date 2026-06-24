À Noailles, Authentique récompensée pour son sens du service

À Noailles, la boutique Authentique cultive un art de vivre loin des tendances éphémères. Art de la table, meubles, décorations, puzzles ou accessoires présents en boutique ont tous été sélectionnés pour leur esthétique, leur qualité et leur fabrication soignée. «Je suis dans une optique de consommation raisonnée. Mon objectif est de proposer ici des choses faites pour durer, à l'opposé de la fast-décoration», résume Mylène Vereecke, qui a repris l'enseigne il y a bientôt quatre ans.

Des choix forts qui s'accompagnent d'un soin particulier porté à l'accueil. «C'est pour moi quelque chose de primordial. Il faut savoir apporter le bon conseil au bon moment et laisser chacun libre de déambuler. Ce qui m'intéresse est de tisser des liens sur le long terme avec mes clients», ajoute-t-elle. Une démarche qui lui a valu d'être récompensée par le prix départemental des Trophées du Commerce, catégorie service client, puis, plus récemment, par le prix qualité/expérience client lors de la Guinguette des commerçants organisée par la CCI de l'Oise.

Du stylisme à la décoration, une reconversion réussie

Avant de reprendre Authentique, Mylène Vereecke était styliste, spécialisée dans le textile. C'est en venant en aide à l'ancienne propriétaire qu'elle a noué un lien avec la boutique, restée dans la même famille depuis quatre générations. «Elle cherchait quelqu'un pour la seconder et puis l'idée de reprendre s'est finalement imposée», se souvient-elle. Installée dans une bâtisse du XVIIIe siècle, Mylène Vereecke a fait le choix de faire vivre sa boutique sur 150 m², permettant à d'autres commerces de s'installer à ses côtés.

Au sein de cet espace, elle a déployé sa patte : chaque recoin compose des ambiances inspirées d'un intérieur de maison, pour que les clients se sentent «un peu chez eux» et puissent se projeter. «Je cherche à mettre le plus d'humanité possible dans la présentation», dit cette passionnée de chine et de brocante. Le tout se prolonge par un coin salon de thé, où l'on vient boire un café ou télétravailler l'après-midi, faisant d'Authentique un véritable lieu de vie.

Un commerce de proximité au service des habitants

Installée en centre de Noailles, Authentique participe pleinement à la vie locale. Sans site internet, la boutique mise tout sur l'expérience vécue sur place et la qualité du conseil. «La vente en ligne n'est pas faite pour moi. Il faut venir, observer, imaginer l'objet chez soi. C'est une approche différente», observe Mylène Vereecke, qui compose avec une clientèle fidèle d'habitants, mais aussi de résidents secondaires, de retour en force depuis l'essor du télétravail.

Pour aller plus loin, la commerçante envisage de développer la confection sur-mesure de rideaux et coussins, réalisée à la demande. «Il m'arrive déjà de faire du sur-mesure pour certains clients» explique-t-elle. Un savoir-faire né de sa formation de styliste, utile en zone rurale, où les habitations n'ont souvent rien de standard. «On ne trouve jamais la couleur qu'on veut, la matière qu'on souhaite, ce serait une offre complémentaire, il y a un réel potentiel», analyse-t-elle.