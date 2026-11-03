Le rendez-vous est fixé au lundi 16 novembre 2026, de 9 h 30 à 13 heures, à la Maison des associations, 5 rue de l’Arquebuse. Après un accueil autour d’un café, trois ateliers pratiques permettront aux participants d’acquérir des méthodes directement applicables dans leur activité. Le premier portera sur l’image en ligne et l’optimisation de la fiche d’établissement Google. Le deuxième expliquera comment gagner du temps avec Gemini et rédiger des prompts efficaces.

Le dernier sera consacré à la stratégie sur les réseaux sociaux, avec la préparation de premières publications grâce à l’IA. L’objectif est d’aider les professionnels à mieux communiquer sur Internet, à structurer leur présence numérique et à intégrer des outils susceptibles de leur faire gagner du temps au quotidien. La matinée favorisera également les échanges avec les intervenants et d’autres entrepreneurs. Un cocktail déjeunatoire prolongera la rencontre dans une ambiance conviviale.