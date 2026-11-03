La CCI organise une « Soirée commerce » à Dijon

Face à l’évolution des habitudes de consommation, le commerce doit s’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs. Pour échanger sur leurs conséquences sur les territoires, la CCI Côte-d’Or · Saône-et-Loire organise la « Soirée commerce » à la Burgundy School of Business, à Dijon. Prévue le 16 novembre 2026 de 19 h à 21 h 30, la rencontre réunira commerçants, élus, unions commerciales et acteurs du développement économique autour de plusieurs temps d’échanges.





Les nouvelles habitudes de consommation au programme

La première partie de la soirée sera consacrée aux transformations des comportements d’achat et à leurs effets sur l’offre commerciale. Le commerce en ligne, les nouveaux arbitrages des consommateurs et l’évolution des parcours d’achat seront notamment abordés, avec une attention portée aux conséquences pour les centres-villes et les centres-bourgs.

David Sarrazin, expert en analyse des comportements d’achat et des tendances de consommation chez AID Observatoire, interviendra sur ces questions. Les données des observatoires CCI et une table ronde permettront également d’examiner les adaptations engagées par les commerçants et les territoires face à ces évolutions.





L’intelligence artificielle et ses usages

La soirée sera également l’occasion d’échanger sur les applications de l’intelligence artificielle dans le commerce. Relation client, personnalisation des parcours d’achat et pratiques marketing feront partie des sujets abordés. L’objectif sera notamment d’examiner les usages accessibles aux commerçants, les bénéfices attendus et les points de vigilance.

Aubin Amardeil, expert en intelligence artificielle chez AKYOS, participera aux échanges. Des témoignages et une table ronde permettront d’évoquer les possibilités offertes aux commerces indépendants ainsi que la place du commerce physique à l’heure de l’IA.

La soirée sera clôturée par un cocktail propice aux échanges et aux rencontres. Les personnes souhaitant y participer sont invitées à remplir le formulaire d’inscription disponible en ligne via le site Internet dédié.







