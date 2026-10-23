À Verdun, le banquet bio met les producteurs meusiens à l’honneur

Le marché couvert de Verdun accueillera samedi 24 octobre une journée consacrée à l’alimentation biologique et aux produits locaux. L’événement propose au public de découvrir les productions du territoire dans un cadre convivial, avec un banquet et une offre de restauration rapide. L’entrée est gratuite. Le repas est accessible au tarif de 9,50 euros pour les réservations payées en ligne, contre 12 euros sur place. Une inscription préalable est obligatoire pour participer au banquet, tandis que la restauration rapide reste accessible sans réservation.

Au-delà de la découverte culinaire, ce rendez-vous permet de mettre en lumière les différentes composantes de la filière agricole meusienne, de la production à la commercialisation. Pour les exploitants engagés dans l’agriculture biologique, la présence sur ce type de manifestation offre une occasion de présenter leurs méthodes de production, d’expliquer les spécificités de leurs produits et de répondre aux interrogations des consommateurs. L’événement donne également une place à la question du prix de l’alimentation, en permettant au public de mieux appréhender les choix de production et les caractéristiques des produits proposés. Pour le territoire, cette initiative participe à la visibilité des savoir-faire agricoles et à la mise en valeur d’une offre alimentaire qui repose sur les ressources locales.

À Verdun, le bio valorise les producteurs locaux

À l’échelle nationale, la vente directe et les circuits courts occupent une place croissante dans les réflexions sur l’avenir de l’agriculture et la rémunération des producteurs. En réduisant le nombre d’intermédiaires, ces modes de commercialisation peuvent permettre aux exploitations de mieux maîtriser la relation avec leurs clients, tout en donnant aux consommateurs davantage de visibilité sur la provenance des aliments. Leur développement suppose néanmoins de relever plusieurs défis : coûts de production parfois plus élevés en agriculture biologique, organisation logistique, régularité de la demande et capacité à toucher une clientèle suffisamment large. Pour les territoires, les marchés et événements alimentaires représentent aussi un moyen de maintenir une partie des dépenses des ménages dans l’économie locale. Ils peuvent soutenir les exploitations agricoles, les commerces de proximité et les activités liées à la transformation alimentaire.