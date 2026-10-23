Meuse : le Domaine de Montgrignon valorise les produits du terroir

Implanté au cœur des Côtes de Meuse, le Domaine de Montgrignon associe production viticole et transformation des fruits. Ses différentes références mettent notamment à l’honneur la mirabelle, fruit emblématique de la région, ainsi que les vins issus des coteaux locaux. Cette diversité permet de valoriser plusieurs productions à partir des ressources agricoles du territoire. Au-delà de la commercialisation des bouteilles et des produits fruitiers, cette activité participe à la valorisation du patrimoine agricole meusien et à la visibilité des producteurs locaux. L’ancrage dans une démarche biologique constitue également un élément de positionnement pour le domaine, dans un marché où les consommateurs accordent une attention croissante aux modes de production et à l’origine des produits. La découverte de ces spécialités peut aussi s’inscrire dans une démarche de tourisme gastronomique, en associant dégustation, paysages viticoles et rencontre avec les producteurs.

Agriculture locale : diversifier les débouchés commerciaux

À l’échelle nationale, les productions agricoles régionales représentent un enjeu de différenciation pour les exploitations et les entreprises agroalimentaires. La transformation des fruits et la diversification des gammes peuvent permettre de mieux valoriser les récoltes, de multiplier les débouchés commerciaux et de répartir les revenus entre plusieurs catégories de produits. Cette stratégie suppose néanmoins de maîtriser les coûts de production, de transformation, de conditionnement et de distribution, tout en tenant compte des aléas climatiques qui affectent les rendements agricoles. Le tourisme gastronomique constitue un autre débouché potentiel : les dégustations et les visites peuvent prolonger les achats et générer des dépenses auprès d’autres acteurs locaux, notamment les hébergeurs, les restaurateurs et les commerces. Dans les territoires ruraux, la valorisation des produits locaux contribue au maintien des activités agricoles, à la diversification des revenus et au développement de circuits économiques de proximité.